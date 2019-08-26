شكرا لقرائتكم خبر عن نشر قائمة العار .. تعرف على خونة شبوة والمبالغ الشهرية التي يتسلمونها من الإمارات مقابل تنفيذ المخطط (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2680074كشفت وثائق مسربة عن أسماء عدد «٧٦» شخصا بينهم قيادات من مرتزقة الامارات المنتمين لما يسمى بالمجلس الانتقالي في محافظة شبوة، وكذا حجم المستحقات المالية التي يتقاضونها شهريا بعملة «الدرهم الاماراتي». واظهرت الوثائق ان المبالغ التي يتقاضونها شهريا تراوحت ما بين «٣٠٠٠ - ١٠٠٠» درهم اماراتي .. وان تلك المبالغ تصرف لهم تحت اشراف القيادي البارز في مليشيا الانتقالي المدعو احمد حامد لملس. Advertisements 2680074

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