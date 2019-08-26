شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل .. قناة إماراتية تعلن سيطرة قوات النخبة الشبوانية على شبوة بشكل كامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4055949أكدت قناة إماراتية أن قوات النخبة الشبوانية تمكنت من تأمين جميع مديريات محافظة شبوة من ما اسمتهم عناصر الإرهاب في وقت قصير .

وقالت قناة أبوظبي الإماراتية :"حققت قوات النخبة الشبوانية إنجازات متلاحقة، وتمكنت خلال وقت قصير من تأمين محافظة شبوة، وطرد عناصر الإرهاب من كل المديريات".

واضافت بالقول :"كما نجحت قواتها على طول طرق السفر الرئيسية (الطريق الدولي)، وتمكنت من تأمين المسافرين بين المديريات والمحافظات وسائر مناطق البلاد، وهو الأمر الذي أسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في عموم شبوة، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على حياة الناس".

وتابعت بالقول :"ويعود الفضل في هذه الإنجازات إلى القوات المسلحة الإماراتية التي لم تألوا جهداً ولا وقتاً ولا مالاً في دعم ومساندة ما يخدم الاستقرار والأمن ضمن مهامها في اليمن".4055949