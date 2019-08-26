شاهد صور مباشرة تقطع الشك باليقين.. من معارك عتق وخروج اسراب بشرية من الجيش لتلقين الميشيات درس قاسي

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عدن - ياسمين التهامي - 8145412وتقدمت قوات الشرعية بأتجاه مواقع كسارة بن سنان والفويرس خط الجابية جنوب عتق بعد تراجع لقوات النخبة والمقاومة الجنوبية . واشارت مصادر ان تبت الإرسال وموقع الجلفوز شرق عتق لازالت بيد الجيش التابع للشرعية. وقال مراقبون ان الساعات القادمة ستشهد معارك عنيفة وستكون اكثر دموية ومن الصعب حسمها لأي طرف في وقت قصير كون مر في الصراع يتلقيان تعزيزات مهولة. واظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل خروج كبير للقوات الحكومية لكسر زحف مليشيات الانتقالي وتقدمت قوات الشرعية بأتجاه مواقع كسارة بن سنان والفويرس خط الجابية جنوب عتق بعد تراجع لقوات النخبة والمقاومة الجنوبية . Advertisements واشارت مصادر ان تبت الإرسال وموقع الجلفوز شرق عتق لازالت بيد الجيش التابع للشرعية. وقال مراقبون ان الساعات القادمة ستشهد معارك عنيفة وستكون اكثر دموية ومن الصعب حسمها لأي طرف في وقت قصير كون مر في الصراع يتلقيان تعزيزات مهولة. واظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل خروج كبير للقوات الحكومية لكسر زحف مليشيات الانتقالي 8145412

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