شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجـــــل : رئيس مجلس الامة الكويتي يكشف رسميا حقيقة وفاة امير البلاد صباح الاحمد الصباح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3565940أكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعافى من أزمة صحية ألمت به مؤخرًا، نافيًا الشائعات التي جرى تداولها من بعض الحسابات الإخبارية حول مرضه، وأنه يلتقي الأمير بشكل شبه يومي.

وردًا على تدوينات عديدة تناولت موضوع صحة الأمير، كتب الغانم في تدوينة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عن صحة صاحب السمو أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط وتجاوزه سموه بفضل من الله تعالى“.

مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عن صحة صاحب السمو أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط وتجاوزه سموه بفضل من الله تعالى، كما أكد لنا الديوان الأميري قبل ثلاثة أيام -١ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عن صحة صاحب السمو أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط وتجاوزه سموه بفضل من الله تعالى، كما أكد لنا الديوان الأميري قبل ثلاثة أيام -١ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) August 25, 2019 وأضاف في تغريدة أخرى: ”ولمن سألني من الأخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلًا ما أكده الديوان الأميري أن سموه بصحة وعافية، وأنا ألتقيه بشكل يومي ومستمر“. ولمن سألني من الاخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلا ما أكده الديوان الأميري إن سموه بصحة وعافية. -٢ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) ولمن سألني من الاخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلا ما أكده الديوان الأميري إن سموه بصحة وعافية. -٢ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) August 25, 2019 Advertisements وتابع في تغريدة ثالثة: ”نحن ككويتيين من كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلًا وألا يضغط على نفسه كثيرًا وأن يقضي فترة استشفائه ونقاهته كاملة، حفظك الله يا سمو الأمير وأدامك ذخرًا للبلاد“. وأنا ألتقيه بشكل يومي ومستمر، ونحن ككويتيين من كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلا والا يضغط على نفسه كثيرا وأن يقضي فترة إستشفائه ونقاهته كاملة، حفظك الله يا سمو الأمير وأدامك ذخرا للبلاد -٣ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) وأنا ألتقيه بشكل يومي ومستمر، ونحن ككويتيين من كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلا والا يضغط على نفسه كثيرا وأن يقضي فترة إستشفائه ونقاهته كاملة، حفظك الله يا سمو الأمير وأدامك ذخرا للبلاد -٣ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) August 25, 2019 وأشغلت حقيقة الوضع الصحي للشيخ صباح النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، وذلك عقب أيام من تأكيد الديوان الأميري بأن أمير البلاد تعرض لوعكة صحية، وأجريت له فحوصات طبية، كانت نتائجها طيبة وهو بصحة جيدة. وتوجّه النشطاء بمختلف أطيافهم بالدعاء للشيخ صباح بدوام الصحة بعد تأكيد عدد منهم أنه بصحة جيدة وأن ما أثير حول تأزم حالته الصحية هو إشاعات مغرضة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

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