شكرا لقرائتكم خبر عن مخمور يقتحم غرفة الفنانة السعودية وعد في الفندق والأخيرة تختبئ في الحمام وما حدث بعد ذلك أمر لا يخطر على بال (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 9708179أصيبت الفنانة السعودية، وعد، بحالةٍ من الفزع بسبب موقفٍ حدث معها أثناء إقامتها داخل أحد الفنادق في لندن، موضحةً أنَّ هناك شخصًا “مخمورًا” أجنبي الجنسية اقتحم غرفتها بشكلٍ مرعب، ومن شدة الطرق على الباب استيقظت من نومها؛ ما أصابها بحالةٍ من الرعب.
وقالت عبر مقطع فيديو في تطبيق سناب شات، إنَّ هذا الشخص كان لديه إصرارٌ كبيرٌ على اقتحام غرفتها، لذا قامت بإبلاغ الفندق على الفور لإرسالِ رجال الأمن للتعامل مع هذا الرجل الذي فقد صوابه بسبب تناوله الكحول.
وأضافت أنّه من شدةِ شعورها بالخوف من قدرته على اقتحام الغرفة عليها قبل وصول الأمن، اختبأت داخل الحمام وأغلقت الباب جيدًا عليها من الداخل حتى لا يتمكن من الوصول إليها.
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