شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خلافات حادة بين الإمارات وكبار قادة الانتقالي والاخير يضهم تحت الاقامة الجبرية (تفاصيل الخلاف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3058660كشفت مصادر مطلعة اليوم الأثنين عن خلافات نشبت بين قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة قيادات قوات دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وذكرت المصادر أن مندوب الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن فرضت الإقامة الجبرية على نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعو هاني بن بريك وآخر يدعى مختار النوبي.

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وبحسب المصادر أن مندوب الإمارات يفرض الإقامة الجبرية عليهما في أحد معسكرات الإمارات بمديرية البريقة.

وأوضحت المصادر أن علمية فرض الإقامة الجبرية عليهما تأتي على خلفية رفضهما التحرك إلى محافظة شبوة على رأس قوة عسكرية تعزز قوات ما يسمى بالنخبة الشبوانية.3058660