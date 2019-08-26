شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الامارات تفاجئ الجميع وتنقل المعركة الى "سقطرى" بعد الهزيمة الساحقة في "شبوة" وقيادييان كبيران يقودان التمرد على ”الشرعية“ في الأرخبيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3692781

شاب طلب من سما المصري التقاط (صورة تذكارية) في باريس والأخيرة تضع يده في ”المنطقة الحساسة” وتنشر الفيديو..!

قالت مصادر حكومية، الأحد 25 اغسطس/آب، إن قائد القوات الخاصة بمحافظة أرخبيل سقطرى أعلن تمرده على الحكومة الشرعية ما يشير إلى أن الوضع الميداني في سقطرى قد يكون مرشحا للانفجار في ظل هذه التطورات.

وأفادت المصادر بأن قائد القوات الخاصة المدعو حسين شائف اليافعي قام برفع علم الانفصال على مبنى معسكر القوات الخاصة وذلك بتوجيهات من قيادة المجلس الانتقالي الذي يقود عملية تمرد على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

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وأضافت أن الإمارات تخطط لنشر الفوضى في محافظة أرخبيل سقطرى وذلك بالتنسيق مع قائد القوات الخاصة ومدير أمن سقطرى على الرجدهي الذي عاد قبل أيام من الإمارات.

وأوضحت أن الإمارات تعمل على تفجير الوضع في أرخبيل سقطرى، في محاولة لتخفيف الضغط على القوات الموالية لها في محافظة شبوة التي تلقت ضربات موجعة على يد القوات الحكومية في محور شبوة.

وكان المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات قد سيطر في العاشر من شهر أغسطس الجاري على مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن بعد معارك مع القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي.

وتشهد محافظة شبوة جنوبي اليمن لليوم الثالث على التوالي مواجهات عنيفة مع قوات المتمردين الانفصاليين المدعومين من الإمارات الذين يسعون إلى السيطرة على محافظة شبوة الغنية بالنفط.3692781