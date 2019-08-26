سلاح الجو المسير يشن رابع عملية جوية على السعودية وسريع يكشف السبب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير

اكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ قبل قليل عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وذلك في رابع عملية ينفذها في اقل من 24 ساعة.

واشار العميد سريع الى ان العملية الاخيرة استهدفت مرابض الطائرات الحربية مؤكداً اصابت الطائرات لأهدافها بدقة عالية بفضل الله .

واكد العميد سريع على ان تنفيذ ثلاث عمليات على قاعدة الملك خالد في اقل من يوم من اجل تعطيل القاعدة وخروجها عن الخدمة حيث قال : أن القوات المسلحة عازمة على تكرار الاستهداف لإخراج القاعدة الجوية عن الخدمة أو إصابتها بالشلل التام كونها من اهم القواعد التى يستخدمها النظام السعودي منطلقا لعملياته العدائية ضد أبناء شعبنا اليمنى العظيم.