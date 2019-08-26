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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعتقال هاني بن بريك ومختار النوبي في هذة المحافظة ورميهم خلف القضبان .. لن تصدق من قام بالقاء القبض عليهم .. شاهد تفاصيل ماحدث

كشفت مصادر مطلعة اليوم الأثنين عن خلافات نشبت بين قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة قيادات قوات دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : شاهد ماذا فعل السعوديون في مدينة الطائف بصورة ولي العهد «بن سلمان» - الجميع منذهلون !؟ (صور) عـــــاجـــــل : مجلس الامة الكويتي يعلن رسميا وفاة امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ، ويكشف تفاصيل ماحدث له عـــــاجـــــل : اعتقال هاني بن بريك ومختار النوبي في هذة المحافظة ورميهم خلف القضبان .. لن تصدق من قام بالقاء القبض عليهم .. شاهد تفاصيل ماحدث عـــــاجـــــل : تعرف على المفاجأة الخطيرة التي اعلن عنها طارق صالح في خطابه قبل قليل ولم ينتبه لها احد Advertisements عاجـــل : الشرعية تتلقى الان صفعة مؤلمة من حيث لا تتوقع .. انقلاب جديد وتمرد مفاجئ في اهم محافظة جنوبية ..شاهد اخر التطورات والصور عـــــاجـــــل : النفيسي يفجر مفاجأة مدوية ويستنفر الملك سلمان وولي عهده لإنقاذ المملكة من كارثة كبرى.. ويفضح خيوط المؤامرة مذيعة بقناة الجزيرة تنشر صورة غير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..شاهد ----------------------------------------- وذكرت المصادر أن مندوب الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن فرضت الإقامة الجبرية على نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعو هاني بن بريك وآخر يدعى مختار النوبي. وبحسب المصادر أن مندوب الإمارات يفرض الإقامة الجبرية عليهما في أحد معسكرات الإمارات بمديرية البريقة. وأوضحت المصادر أن علمية فرض الإقامة الجبرية عليهما تأتي على خلفية رفضهما التحرك إلى محافظة شبوة على رأس قوة عسكرية تعزز قوات ما يسمى بالنخبة الشبوانية.

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