شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الحزام الأمني يصدر بيان عاجل وهام جداً ويكشف حقيقة اختطاف القائد عبداللطيف السيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7022952نفت قوات الحزام الأمني، الأحد، أنباء وقوع قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين، عبداللطيف السيد، أسيراً في المعارك الدائرة بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

جاء ذلك في بلاغ رسمي أصدرته دائرة التوجيه المعنوي في قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بأبين، تعليقاً على إشاعات حول وقوع السيد في الأسر.

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وأكد البيان عدم صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية، عن أسر عبداللطيف السيد، قائد حزام أبين، في معارك قوات النخبة من جهة، وميليشيا الإخوان من جهة ثانية، بشبوة.

وأكد البيان وقوف قيادات الحزام الأمني إلى جانب قيادات النخبة الشبوانية والمقاومة الجنوبية في التصدي لعناصر الإخوان والتنظيمات الإرهابية.7022952