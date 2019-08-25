ورد الآن : قائد لواء يتمرد على الشرعية ويرفض تنفيذ أوامر عليا ضد الانفصاليين .. وأفراده يثلجون صدور اليمنيين بهذا الرد السريع والحاسم .. شاهد ماذا فعلوا؟

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عدن - ياسمين التهامي - 9041918رفض قائد عسكري موالي للشرعية توجيهات عليا بقطع خط امداد للانفصاليين في منطقة جحين بأبين (جنوبي اليمن) . وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس الاحد ان قائد اللواء 103 مشاة العميد علي القملي(وهو من ابناء الضالع) رفض توجيهات بقطع خط امداد لمليشيات الانتقالي من ابين الى شبوة. وبحسب المصادر فان افراد اللواء الواقع في منطقة جحين بلودر أبين رفضوا ، تمرد قائد اللواء القملي ونفذوا التوجيهات القاضية بقطع خطوط إمداد مليشيات الانتقالي باتجاه شبوة. Advertisements 9041918

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