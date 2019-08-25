شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول اماراتي بارز يحدد موعد سقوط الرئيس هادي وعلي محسن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9532130حدد نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان،، موعد سقوط الرئيس عبدربه منصور هادي، والجنرال علي محسن الأحمر.

وكتب خلفات تغريدة عبر “تويتر” اليوم الاحد قال فيها : “2020 سيسقط هادي وعلي محسن”9532130

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