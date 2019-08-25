تصريح باليستي لرئيس الوفد الوطني اليمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد ‏رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، أن الضربة الباليستية التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشئات سعودية، مساء اليوم الأحد، بأنها تأتي في ظل الرد المستمر على استهتار العدوان وتماديه في حصار الشعب اليمني.

وقال في تغريدة لها قبل قليل أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير يعملان على معادلة العين بالعين، في اشارة واضحة الى الغارات السعودية المستمرة على اليمن.

واوضح رئيس الوفد الوطني ان إعادة تفعيل مطارات وموانئ اليمن رهنٌ بتعطيل المنشآت المماثلة لدى العدو