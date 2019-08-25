امير سعودي يخرج عن صمته عقب استهداف جيزان بـ10 صواريخ باليستية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان

وصل وفد يمني، مساء اليوم الاحد، الى منطقة جيزان جنوب السعودية وذلك لاجراء المفاوضات حول الحصائر السعودي الجائر على اليمن، وقد ضم الوفد 10 صواريخ باليستية (يمنية الصنع)..

بهذه الكلمات، علق عشرات المغردين على موقع التويتر عقب الضربة الباليستية الكبرى التي استهدفت عدة مناطق عسكرية ومنشئات حيوية في جيزان.

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وتظهر مقاطع الفيديو صواريخ الباتريوت التي اطلقتها الدفاعات الجوية السعودية، وهي تفشل في التصدي للصواريخ الباليستية التي أطلقتها القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية على مطار جيزان وأهداف عسكرية أخرى في قطاع جيزان.

من جانبه لم يستطع أمير سعودي من اخفى حالة التخبط التي اصابت النظام السعودي ليغرد على صفحته بالدعاء لحفظ المملكة.

وغرد محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ال سعود نائب أمير منطقة جيزان بالقول: “ الامن والامان في مملكة الامن والامان ” وذلك في اشارة واضحة لوقوع حادث جلل في المنطقة.