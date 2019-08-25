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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشرعية تتلقى الان صفعة مؤلمة من حيث لا تتوقع .. انقلاب جديد وتمرد مفاجئ في اهم محافظة جنوبية ..شاهد اخر التطورات والصور

أقدم العقيد حسين شائف اليافعي قائد القوات الخاصة في سقطرى، على تمرده ضد الشرعية ورفع علم الانفصال في مبنى معسكر. يأتي ذلك عقب توجيهات أصدرتها قيادة المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، وبتعاون من مدير أمن سقطرى علي الرجدهي الذي عاد قبل أيام من أبوظبي. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : شاهد ماذا فعل السعوديون في مدينة الطائف بصورة ولي العهد «بن سلمان» - الجميع منذهلون !؟ (صور) عـــــاجـــــل : تعرف على المفاجأة الخطيرة التي اعلن عنها طارق صالح في خطابه قبل قليل ولم ينتبه لها احد عاجـــل : الشرعية تتلقى الان صفعة مؤلمة من حيث لا تتوقع .. انقلاب جديد وتمرد مفاجئ في اهم محافظة جنوبية ..شاهد اخر التطورات والصور عـــــاجـــــل : النفيسي يفجر مفاجأة مدوية ويستنفر الملك سلمان وولي عهده لإنقاذ المملكة من كارثة كبرى.. ويفضح خيوط المؤامرة مذيعة بقناة الجزيرة تنشر صورة غير لائقة لـ"بن سلمان" مع"إيفانكا" ترامب ..شاهد Advertisements فضيحة.. ملك دولة إسلامية يطلق زوجته بعدما شاهدها في فيديو إباحي .. شاهد الفيديو صحيفة بريطانية تكشف المستور ...« محمد بن راشد» يحيط قصره بسياج عال لمنع زوجاته وبناته من الهرب .. تفاصيل صادمة يعيشها حاكم دبي بعد هروب زوجته الاميرة هيا فتاة مصرية متحولة جنسيًا تُعلن زواجها من صديقتها .. وتنشر هذة الصور الصادمة ..شاهد عاجـــل : الملك يتخذ قرارا صارم ويوجه بطرد سفير هذة الدولة العربية من المملكة بعد فضيحته الجنسية مع فتاة عشرينيه ----------------------------------------- يذكر ان المجلس الانتقالي الذي تدعمه الامارات يقود انقلاب مسلح ضد مؤسسات الدولة في عدن وشبوة. من جهته علق مستشار وزارة الاعلام مختار الرحبي على تويتر قائلاً: "الامارات تحرك أدواتها والمرتزقة التابعين لها في سقطرى لتخفيف الضغط على مليشياتها في شبوة و التى تلقت ضربات موجعة من ابطال الجيش والأمن". واشار الرحبي الى "ان مدير الأمن هو من يقود التمرد مع قائد القوات الخاصة وقيادات عسكرية أخرى سوف ننشرها في وقت لاحق". وتابع "لابد من إفشال مخططات الإمارات في سقطرى". المصدر رأي اليمن

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