شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر مؤامرة على السعودية .. الدكتور عبدالله النفيسي يكشف ”الحقيقة كاملة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول اتهام اماراتي خطير يُثير غضب الملك سلمان وولي عهده ..شاهد ماورد فيه بملابس ضيقة وجريئة .. ‘‘سما المصري’’ تمارس ‘‘المحظور’’ وتنشر (فيديو فاضح) من برج إيفل

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