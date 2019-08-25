قناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي، اليوم، استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد جنوبي السعودية بطائرات مسيرة.

ونقلت قناة "المسيرة" عن المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، قوله إن "سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2k على مطار أبها الدولي".

وأضاف، أن الهجمات "استهدفت برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة مباشرة".



وأشار إلى أن الهجمات "تسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وقال "سريع" إن "استهداف مطار أبها "يأتي ردا على جرائم العدوان (التحالف العربي) وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المتواصلة".

وفي هجوم آخر، أعلن المتحدث الحوثي، أن سلاح الجو المسير عاود هجماته صباح اليوم بقصف برج الرقابة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وقال "سريع" إن الهجمات الجوية على قاعدة الملك خالد نفذت بعدد من طائرات قاصف 2k وكانت الاصابة دقيقة.

ولم يصدر تعليق فوري من التحالف العربي أو السعودية حول ما أعلنته جماعة الحوثي.

ودأب الحوثيون خلال الأيام الماضية على إعلان استهدافهم لمطار أبها بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.

وأمس، أعلن التحالف العربي في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثي" باتجاه جنوبي السعودية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المناطق المدنية بمدينتي خميس مشيط وجازان (جنوب المملكة).

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو.

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