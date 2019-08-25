بعد تخريبها من قبل مليشيا الانتقالي الإماراتي.. بدء إصلاح كهرباء "عتق"

شرعت الفرق الفنية والهندسية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء والطاقة، بمحافظة شبوة، بإصلاح الأضرار الكبيرة بمنظومة شبكات نقل الطاقة الكهربائية.

ووفق وكالة سبأ، فقد أدى تخريب مليشيا الانتقالي الاماراتي للكهرباء بالمحافظة، الى انقطاع الكهرباء بمدينة عتق عاصمة المحافظة، لليوم الخامس على التوالي.

واطلع الوكيل المساعد لمحافظة شبوة لقطاع الخدمات علي الكندي، ومدير عام مؤسسة الكهرباء في شبوة عوض الأحمدي، على الجهود المبذولة من جانب الفرق الهندسية لإعادة إصلاح شبكة الكهرباء، للتخفيف من معاناة المواطنين المترتبة على انقطاع خدمة الكهرباء.

وأشاد الوكيل الكندي، بجهود القائمين على إعادة خدمة الكهرباء، وشدد على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال إصلاح شبكة الكهرباء بأسرع وقت ممكن، وندد بعملية استهداف المليشيا المتمردة لشبكات نقل الطاقة الكهربائية.

يأتي هذا بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الى مدينة عتق عاصمة المحافظة، وذلك بعد فشل الانقلاب الذي قاده الانتقالي الإماراتي في المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

