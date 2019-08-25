مليشيا الانتقالي الاماراتي تختطف مصور الفضائية اليمنية في شبوة

اختطفت مليشيا الانتقالي الاماراتي، اليوم الأحد، مصور تلفزيوني أثناء تغطيته للأحداث التي تشهدا محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.
وقال مراسل "يمن شباب نت"،إن ماتسمى قوات النخبة الشبوانية التابعة للانتقالي الاماراتي، اعتدت بالضرب على مصور الفضائية اليمنية في شبوة "أنور لقلف"، واختطفته إلى جهة مجهولة أثناء تغطيته المواجهات في المحافظة.
يأتي ذلك استمراراً لعمليات القمع التي طالت عدد من الصحفيين والعاملين في المجال الاعلامي، من قبل مليشيات الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات في المحافظات الجنوبية.
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