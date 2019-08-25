الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيا الانتقالي الاماراتي تختطف مصور الفضائية اليمنية في شبوة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اختطفت مليشيا الانتقالي الاماراتي، اليوم الأحد، مصور تلفزيوني أثناء تغطيته للأحداث التي تشهدا محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

وقال مراسل "يمن شباب نت"،إن ماتسمى قوات النخبة الشبوانية  التابعة للانتقالي الاماراتي، اعتدت بالضرب على مصور الفضائية اليمنية في شبوة "أنور لقلف"، واختطفته إلى جهة مجهولة أثناء تغطيته المواجهات في المحافظة.

يأتي ذلك استمراراً لعمليات القمع التي طالت عدد من الصحفيين والعاملين في المجال الاعلامي، من قبل مليشيات الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات في المحافظات الجنوبية.
 
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الانتقالي الاماراتي تختطف مصور الفضائية اليمنية في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا