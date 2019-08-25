شكرا لقرائتكم خبر عن جواس ينقلب ويعلن موقفه الصريح من معركة الإمارات في شبوة ويحذر الحكومة الشرعية ..وهذا ما قاله عن انتصارات الجيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7250694بعد أن كان أعلن تأييده للمجلس الانتقالي في جنوب اليمن، بعد أحداث عدن، انقلب اللواء ثابت جواس على تصريحاته السابقة، وظهر مؤخرا لتأييد الحكومة الشرعية ضد الإمارات ومليشياتها في معركة شبوة. ففي تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن" قال جواس محذرا القوات الشرعية " ‏الاطقم والمصفحات التي غنمها الجيش الوطني في شبوه تحتاج فحص دقيق ..هناك جهاز تحديد السيارات يلصق بشكل مغناطيس وشريحة عن طريقها يتم تحديد مكان تنقلات السيارة والمصفحة". مشيرا إلى أنه "من السهل الترصد والقصف بالطيران اذا استخدمت الامارات طيران". 7250694

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