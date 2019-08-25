شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية الحسناء ”عُلا الفارس” تشعل صفحات تويتر بمقطع (فيديو) هز مشاعر الملايين .. (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6767309نشرت المذيعة الأردنية علا الفارس، فيديو مؤثرًا ومبكيًا لطفل فلسطيني حضر جنازة والده وانهار باكيًا على وداع سنده في الحياة.

وحين أزالوا الكوفية عن جسد الراحل، صرخ الطفل: (هاتوها) لتبقى رائحة والده ترافقه في المنزل وأينما تواجد من خلال الكوفية الشهيرة في فلسطين المحتلة.

الكوفية الفلسطينية يضعها الفلسطينيون كرمز للقومية الفلسطينية بدأت خلال الثورة العربية في الثلاثينيات، وازدادت خلال الستينيات مع بداية حركة المقاومة الفلسطينية واعتمادها من قبل السياسي الفلسطيني ياسر عرفات..

أثناء دفن والده ... أزالوا الكوفية عن جسده ... فصرخ ابنه *"هاتهااا"* .... pic.twitter.com/KDYjbO1nLm — Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) August 22, 2019

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Ola Al Fares

✔@OlaAlfares

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أثناء دفن والده ... أزالوا الكوفية عن جسده ... فصرخ ابنه *"هاتهااا"* ....

أثناء دفن والده ... أزالوا الكوفية عن جسده ... فصرخ ابنه *"هاتهااا"* .... pic.twitter.com/KDYjbO1nLm — Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) August 22, 2019

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أثناء دفن والده ... أزالوا الكوفية عن جسده ... فصرخ ابنه *"هاتهااا"* .... pic.twitter.com/KDYjbO1nLm — Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) August 22, 2019

أثناء دفن والده ... أزالوا الكوفية عن جسده ... فصرخ ابنه *"هاتهااا"* .... pic.twitter.com/KDYjbO1nLm — Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) August 22, 2019