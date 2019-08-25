شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل سقوط مقر قيادة الانتقالي بمديرية نصاب بيد الجيش الوطني. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5149344خاص. قال مصدر عسكري لموقع الحكمة نت أن قوات الجيش الوطني يسيطر على مقر قيادة النخبة التابعة للمجلس الانتقالي في مديرية نصاب المجمع . وأفاد المصدر العسكري أن سقوط مقر قيادة النخبة جاء بعد تمكن الجيش الوطني من فرض سيطرته على معسكر الجولة التابع لقيادة النخبة . وبحسب المصدر أن الجيش يغير من استراتيجيته العسكرية ما بين الدفاع والهجوم المباغت والسريع . ومن جانب آخر إفادات مصادر مطلعة أن الحزام الأمني تلقى ضربة موجعة له في أبين على يد قوات الجيش الوطني إسقاط معسكر عكد والسيطرة عليه . وتأتي تطورات المشهد العسكري بمحافظة أبين بعد تهديد من قبل أبناء المحافظة لقيادة الانتقالي الذي اعلن بيان يوم أمس رفضهم لتواجد قوات الحزام الأمني على أراضيهم

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