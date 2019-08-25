شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو..المدرعات والعربات التي استولى عليها الجيش الوطني بشبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعيش ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي حالة انهيار واسع في صفوفه، بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت به بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، أمام القوات الحكومية.

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وتمكنت قوات الجيش الوطني من الاستحواذ على أسلحة نوعية متعددة، بينها مدرعات وعربات، وصواريخ موجهة وحرارية.

واستولت قوات الجيش الوطني على عدد كبير من المدرعات والعربات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المتمرد، عند عدد من النقاط والمواقع المنتشرة بضواحي عاصمة المحافظة عتق.

مدرعات الإمارات التى سلمتها لمليشيات الانتقالي أصبحت بيد الشرعية في شوارع عتق بعد فرار المليشيات من المعسكرات والنقاط العسكرية التى كانت تحت سيطرتهم. #شبوة_تنتصر pic.twitter.com/eJpHYrQL0V — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 25, 2019

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مختار الرحبي✔@alrahbi5

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مدرعات الإمارات التى سلمتها لمليشيات الانتقالي أصبحت بيد الشرعية في شوارع عتق بعد فرار المليشيات من المعسكرات والنقاط العسكرية التى كانت تحت سيطرتهم. #شبوة_تنتصر

مدرعات الإمارات التى سلمتها لمليشيات الانتقالي أصبحت بيد الشرعية في شوارع عتق بعد فرار المليشيات من المعسكرات والنقاط العسكرية التى كانت تحت سيطرتهم. #شبوة_تنتصر pic.twitter.com/eJpHYrQL0V — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 25, 2019

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مدرعات الإمارات التى سلمتها لمليشيات الانتقالي أصبحت بيد الشرعية في شوارع عتق بعد فرار المليشيات من المعسكرات والنقاط العسكرية التى كانت تحت سيطرتهم. #شبوة_تنتصر pic.twitter.com/eJpHYrQL0V — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 25, 2019

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مدرعات الإمارات التى سلمتها لمليشيات الانتقالي أصبحت بيد الشرعية في شوارع عتق بعد فرار المليشيات من المعسكرات والنقاط العسكرية التى كانت تحت سيطرتهم. #شبوة_تنتصر pic.twitter.com/eJpHYrQL0V — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 25, 2019

1958336