شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حقيقة انباء وقوع القيادي في الانتقالي "عبداللطيف السيد" بقبضة الجيش وطني خلال معارك عتق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9859732تداولت وسائل اعلامية انباء عن تمكن قوات الجيش الوطني اليوم الأحد، من اسر قيادي كبير فيما يسمى بالانتقالي الجنوبي.

Advertisements وقال المسؤول الإعلامي بسفارة اليمن بالرياض عارف ابو حاتم، إن الجيش الوطني تمكن من أسر القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عبداللطيف السيد أثناء قتاله مع مرتزقة الإمارات بنقطة الجلفوز بشبوة . وأضاف: "الارهابي السيد حاول مع الحزام الأمني التابع لمرتزقة الامارات الهجوم على الجيش الوطني وتصد له ابطال شبوة وأوقعوا منهم قتلى وجرحى". من جهتها نفت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي هذه الانباء مؤكدة بأن عبداللطيف غير متواجد في معارك عتق وتوقعت ان يصدر بيان نفي بعد قليل من السيد.9859732

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