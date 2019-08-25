شكرا لقرائتكم خبر عن حزام أبين يوضح حقيقة أسر "عبداللطيف السيد" في معارك شبوة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 6899479تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الكترونية الاخرى خبراً مفاده أن القائد عبداللطيف السيد قد وقع اسيرا بين ايادي مليشيات حزب الاصلاح التكفيري في محافظة شبو.
وبهذا الخصوص نقول ان قيادات الحزام الأمني بمحافظة ابين تنفي هذا الخبر او المنشور، وتهيب بجميع وسائل الإعلام الى توخي الدقة والمصداقية في نشر الأخبار ومضمونها وإتباع الأصول التي تحكم العمل الإعلامي بكل تفاني ومهنية.
واكد البيان وقوف القائد العميد عبداللطيف السيد وقيادات الحزام الامني الى جانب إخوانهم من قيادات النخبه الشبوانية والمقاومة الجنوبية في التصدي لعناصر الاخوان والاحزاب الشمالية .
واختتم البيان اننا نشيد بالدور الكبير للتحالف العربي الممثل بالمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بوقوفهما معنا في هذي الحرب الغاشمة واذ نطالب التحالف العربي بدعم المقاومة الجنوبية لتحقيق المزيد من الانتصارات ضد مليشيات حزب الاصلاح وسوف نضمن للأقليم والعالم دولة مستقرة جنوبية تكون عامل للسلام بالعالم اجمع.
الأحد ٢٥ اغسطس ٢٠١٩م
صادر عن
ادارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظة أبين6899479
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