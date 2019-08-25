شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يطلب من السعودية رسمياً إنهاء دور الامارات في اليمن .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3136731كشف مصدر رئاسي يمني، عن عزم الرئيس عبدربه منصور هادي، انهاء دور الامارات العربية المتحدة في اليمن.

وقال مصدررئاسي، إن الرئيس هادي شرع في إجراءات إنهاء دورالامارات في التحالف العربي في حرب اليمن.

وأكد المصدر أن الرئيس أن الرئيس هادي وقع على رسالة موجهة للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية بشأن إنهاء التواجد الاماراتي داخل الأراضي اليمنية .

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ولم يشر المصدر الذي راسل "المشهد اليمني" ما إذا كانت الرسالة قد أرسلت إلى السعودية أم ليس بعد.

وكان وزير الشؤون الخارجية في دولة الامارات، قد أعلن أمس في تغريدة على تويتر، أن بلاده ستواصل المشاركة في التحالف العربي في اليمن ولن تنهي تلك المشاركة إلاّ بطلب من السعودية، وذلك بعد دعوات يمنية بإنهاء دور الامارات في اليمن.

وفي منتصف أغسطس الجاري حملت الحكومة اليمنية "المجلس الانتقالي الجنوبي" والإمارات مسؤولية " الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، وطالبت في بيان الإمارات بسحب ووقف دعمها العسكري لتلك “المجموعات المتمردة بشكل ك امل وفوري.3136731