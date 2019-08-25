شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. شاهد اولي "الصور" والتفاصيل من معارك عتق حتي الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4868379يشهد مركز مديرية عتق معارك عنيفة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن.





وحسب مصادر محلية ان قوات الانتقالي كثفت من هجومها على مواقع القوات الحكومية مستخدمه الاسلحة الثقيلة والصواريخ في تمشيط مواقع تمركز قوات الشرعية .

وقالت المصادر ان قوات الانتقالي تمكنت من التسلل بشكل الى جولة الثقافة وادارة المرور فيما لا زالت المعارك على أشدها في عتق.

ونقلت وسائل اعلامية ان قوات المجلس الانتقالي بعد ظهر اليوم من السيطرة على نقطة الجلفوز المدخل الرئيسي لمدينة عتق.

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فيما تقدمت قوات الشرعية بأتجاه مواقع كسارة بن سنان والفويرس خط الجابية جنوب عتق بعد تراجع لقوات النخبة والمقاومة الجنوبية .

واشارت مصادر ان تبت الإرسال وموقع الجلفوز شرق عتق لازالت بيد الجيش التابع للشرعية وسط انباء متضاربة عن سيطرة قوات الانتقالي.

وقال مراقبون ان الساعات القادمة ستشهد معارك عنيفة وستكون اكثر دموية ومن الصعب حسمها لأي طرف في وقت قصير كون مر في الصراع يتلقيان تعزيزات مهولة.

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