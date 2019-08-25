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عدن - ياسمين عبدالعظيم - النفيسي يفجر مفاجأة مدوية ويستنفر الملك سلمان وولي عهده لإنقاذ المملكة من كارثة كبرى.. ويفضح خيوط المؤامرة

بالتزامن مع حملة ، ضاحي خلفان يسيء للمملكة، التي أطلقها سعوديون، أعاد ناشطون تداول مقولة شهيرة للمفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، بشأن مؤامرة تحاك ضد السعودية.

وقال النفيسي في مقولته الشهيرة: "هل تُدرك السعودية أنه يتم عزلها عن محيطها السني، وذلك بتفكيك مجلس التعاون الخليجي، وضرب علاقتها مع ‎#تركيا، وإنهاكها في حرب ‎#اليمن قبل الهجوم عليها ؟!! ".

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واختتم النفيسي مقولته بالقول: "فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله".

وكان سعوديون أطلقوا حملة ضد ضاحي خلفان، بعد إساءته للمملكة واتهامها بالخيانة ومساندة الغدارين.