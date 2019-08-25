طارق عفاش يخرج عن صمته ويعلق على هزيمة ’’الانتقالي الجنوبي’’ في شبوة ودحر ’’مليشيات الانفصال’’

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عدن - ياسمين التهامي - انتقد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح،الموالي للإمارات، سيطرة ما أسماه "طرف حزبي" على الشرعية، ورفضه كل الشركاء وعودته لإثارة المعارك في كل المناطق المحررة.

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وقال: “بدلاً من أن يذهبوا لتحرير تعز في الحوبان وغيرها، يعودون للخلف لقتال المحرر، فقط لأنه لا ينتمي إلى حزب معين”.

وفي كلمته اليوم أمام وحدات رمزية جديدة من قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية، قال طارق: “لم يقبلوا بالانتقالي.. ولم يقبلوا بالمؤتمر الشعبي العام.. ولم يقبلوا بمختلف القوى”، مستغرباً من شرعية “ترفض أن تتشارك مع من حرروا معها عدن ومن حرروا معها مختلف الجبهات في الساحل وفي غيره”، “بل بدأوا يهاجمون التحالف الذي أنقذهم والذي تدخل معهم بكل إمكانياته.. ساهموا معهم بدماء أبنائهم وكل إمكانياتهم سخروها للوقوف معهم ضد الكهنوت”.

وتساءل: “من يهاجمون التحالف اليوم إلى أين أنتم ذاهبون؟! من داخل دول التحالف تهاجمون التحالف.. استحوا.. من آواكم ومن حماكم ومن رعاكم ومن مولكم”.

الجدير بالذكر أن مصادر ميدانية في شبوة أكدت مشاركة سرايا من قوات طارق في القتال إلى جانب مليشيات الانفصاليين المدعومين إماراتيا، وتعرضت تعزيزات قادمة من الساحل الغربي، بعد انطلاقها من عدن ، تعرضت لكمين مسلح على أيدي قوات من الجيش الشرعي في أبين، بعد أن كانت في طريقها إلى شبوة لتعزيز مليشيات الامارات، بحسب القيادي المؤتمري، سام الغباري.