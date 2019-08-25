التعليم الفني تعلن فتح باب القبول في جميع المعاهد بالمحافظات المحررة

أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، اليوم الاحد، بدء باب القبول والتسجيل للطلاب الجدد في جميع المعاهد الفنية والمهنية والتقنية بجميع المحافظات المحرره للعام الدراسي 2019 - 2020م.

وأوضح نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) بان عملية التسجيل ستستمر اسبوعين.

ووفق نائب الوزير المحولي، فأن العملية الدراسية في المعاهد الفنية والمهنية للفصل الاول من العام الجديد حسب التقويم الدراسي 2019 - 2020 ستبداء في تاريخ 15سبتمبر.

واشار المحولي إلى أن الدوام الرسمي للموظفين الاداريين والهيئة التعليمية في جميع المعاهد الفنية والمهنية في عموم المحافظات المحررة قد بدأ منذ يوم الاحد الموافق 18 أغسطس الجاري لمتابعة الاجراءات النظامية للعملية التعليمية والتدريبية.

