صعدة.. قتلى من المليشيا بغارات للتحالف وخلال مواجهات مع الجيش في كتاف

Advertisements

الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ صعدة

قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي، الأحد، في معارك عنيفة بمحيط مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما خسرت المليشيا عناصر آخرين وآليات بغارات لطيران التحالف.

Advertisements

وذكرت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف دمرت عدداً من العربات والآليات العسكرية التابعة للمليشيات الحوثية إلى جانب مقتل عناصر حوثية في ذات المنطقة إثر هذه الغارات الجوية.

إلى ذلك، تمكنت القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي مسنودة بمقاتلات التحالف من إفشال هجوم مباغت وعنيف على مواقع تمركز مقاتلي المحور على مداخل وادي الفحلوين المحيط بمركز المديرية.

وبحسب المصادر، نتج عن هذه العملية الفاشلة للمليشيات مصرع العديد منهم وجرح آخرين وكسر زحوفاتهم والسيطرة على عدد من التبات التي كانت تحت سيطرتهم المباشرة.

وتشهد عدد من مديرات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.