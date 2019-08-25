البرنامج السعودي للإعمار ينجز 3 مشاريع مياه اسعافية في المهرة

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أعلن مكتب الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة عن الإنتهاء من إنجاز ثلاثة مشاريع إسعافية جديدة بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وذكر مدير فرع عام الهيئة يوسف بن محيسن، بأن المشاريع الثلاثة المنجزة تتمثل في مشروع ( تنهالن) الجديد، ومشروع (داثورت) في مديرية الغيظة ، ومشروع ( ذيرام)، بمديرية منعر.
ولفت إلى أن هذه المشاريع تنفذ في اطار المرحلة الأولى، فيما يجري العمل في تنفيذ مشروع ( رحزين)، في منطقة شحن ومشروع (رخوت) الشرقية بسيحوت، حيث سيتم تعزيزها بكافة المكونات من مضخات بالطاقة الشمسية والخزانات البلاستيكية بسعة سبعة الاف لتر كمشاريع إسعافية.
وثمن بن محيسن دعم وجهود البرنامج السعودي لقطاع مياه الريف بمحافظة المهرة من حيث تنفيذ المشاريع ورفدها بالخدمات المطلوبة وحرصهم على توفير مياه الشرب للأهالي في عموم مديريات المحافظة.
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