عاجل.. الحزام الأمني في أبين يوضح حقيقة اعتقال العميد عبداللطيف السيد

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-شبوة
نفت قوات الحزام الامني في محافظة أبين اليوم الاحد الاشاعات التي تتحدث عن اعتقال قائد الحزام العميد عبداللطيف السيد في شبوة.
وقال الحزام في بيان له حصل عليه الخليج 365، :"إن قيادات الحزام الأمني بمحافظة ابين تنفي هذا الخبر او المنشور، وتهيب بجميع وسائل الإعلام الى توخي الدقة والمصداقية في نشر الأخبار ومضمونها وإتباع الأصول التي تحكم العمل الإعلامي بكل تفاني ومهنية.
واكد البيان وقوف القائد العميد عبداللطيف السيد وقيادات الحزام الامني الى جانب إخوانهم من قيادات النخبه الشبوانية والمقاومة الجنوبية في التصدي لعناصر الاخوان والاحزاب الشمالية .
واختتم البيان اننا نشيد بالدور الكبير للتحالف العربي الممثل بالمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بوقوفهما معنا في هذي الحرب الغاشمة واذ نطالب التحالف العربي بدعم المقاومة الجنوبية لتحقيق المزيد من الانتصارات ضد مليشيات حزب الاصلاح وسوف نضمن للأقليم والعالم دولة مستقرة جنوبية تكون عامل للسلام بالعالم اجمع.
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