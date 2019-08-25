عاجل.. كلمة مرتقبة للعميد طارق حول التطورات في الساحة 

قالت مصادر اعلامية تابعة للقوات المشتركة إن العميد طارق سيلقي كلمة مرتقبة الليلة حول التطورات الاخيرة في الساحة الوطنية.



وذكرت المصادر إن العميد طارق قائد المقاومة الوطنية وعضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي سيلقي كلمة الليلة حول الاوضاع في اليمن التي تشهدها في الوقت الراهن.

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