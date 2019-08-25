الضالع: إصابة إمرأة في قعطبة برصاص قناص حوثي 

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-الضالع اصيبت إمراة اليوم الاحد في مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع برصاص قناص حوثي.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن امرأة تدعى منى أحمد مسعد أصيبت برصاص قناص حوثي حين كانت في إحدى مزارعها في منطقة شخب غرب قعطبة. وذكرت المصادر أن المرأة أسعفت على إثرها إلى أحد مشافي مدينة الضالع. وشهدت جبهة حجر غرب الضالع اشتباكات متواصلة يوم امس بين قوات الجيش من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى. Advertisements

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