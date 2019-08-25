الضالع: إصابة إمرأة في قعطبة برصاص قناص حوثي 

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-الضالع
اصيبت إمراة اليوم الاحد في مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع برصاص قناص حوثي.
وقالت مصادر محلية إن امرأة تدعى منى أحمد مسعد أصيبت برصاص قناص حوثي حين كانت في إحدى مزارعها في منطقة شخب غرب قعطبة.
وذكرت المصادر أن المرأة أسعفت على إثرها إلى أحد مشافي مدينة الضالع.
وشهدت جبهة حجر غرب الضالع اشتباكات متواصلة يوم امس بين قوات الجيش من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى.
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