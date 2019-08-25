اجتماع في مأرب يناقش مساهمة الشركاء الدوليين في مجال المياه والإصحاح البيئي

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الأحد 25 أغسطس 2019

عبدربه مفتاح

كتب الخليج 365 - مأرب

اجتمع وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، اليوم الأحد، بكتلة المياه التابعة لـ (الاوتشا) بالمحافظة.

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وناقش الاجتماع الذي ضم مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي فرع مأرب ومدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وعددا من المنظمات والجمعيات المحلية والدولية المانحة ، تمويل تنفيذ عددا من المشاريع الخاصة بالمياه والاصحاح البيئي ضمن المساعدات الانسانية التي تستهدف النازحين والمجتمع المضيف.

وهدف الاجتماع الى استعراض الاحتياجات الانسانية من خدمات المياه للنازحين في مخيمات النزوح بالمحافظة البالغ عددها 32 مخيما وتجمعا، ووضع مصفوفة بها ورفعها الى كستر الاوتشاء لمناقشتها مع المانحين، الى جانب مناقشة واستعراض البرامج والمخطط لتدخلات الشركاء الدوليين والمحليين للعام 2019م في مجال المياه والاصحاح البيئي وما تم انجازه وتنفيذه وما تبقى من تدخلات ومشاريع واحتياجات الدفع لسرعة انجازها.

وشدد الوكيل مفتاح على اهمية مكون المياه والاصحاح البيئي في مساعدة السلطة المحلية بالمحافظة التي تلقت افواجا كبيرة من النازحين ومازالت في تقديم مياه نظيفة وامنه..مؤكداً على اهمية التدخلات التي قامت بها العديد من المنظمات المانحة والدولية والشركاء المحليين في مجال المياه والاصحاح البيئي خلال المرحلة الماضية.. منوها الى حاجة المحافظة في تقديم مشاريع انسانية في مجال المياه والاصحاح البيئي تتصف بالاستدامة وقابلة للتطوير وليست مؤقتة ومحدودة.

واكد على اهمية العمل مع الشريك الحكومي عبر فرعي المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة والهيئة العامة لمياه الريف من اجل توسيع التغطية بالمياه الامنة والمستدامة الى اكبر عدد من احياء وسكان مدينة مأرب المتوسعة باستمرار الى جانب الارياف ذات الكثافة السكانية والمخيمات والتجمعات السكانية للنازحين للاستفادة على حد سواء كحق انساني يتساوى فيه الجميع من نازحين ومجتمع مضيف..لافتا الى ان السلطة المحلية قدمت وستقدم كافة الدعم والتسهيلات لكافة المنظمات والجمعيات لتنفيذ برامجها وفق الاحتياجات الميدانية للنازحين والمجتمع المضيف بما يحقق الاهداف المنشودة والفائدة المجتمعية.