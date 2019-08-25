قوات النخبة الشبوانية تؤمن جميع مديريات محافظة شبوة

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

تمكنت قوات النخبة الشبوانية من تأمين جميع مديريات محافظة شبوة من العناصر الارهابية والمخلة بأمن المحافظة.

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وحققت النخبة انجازات متلاحقة خلال وقت قصير من تأمين محافظة شبوة، وطرد عناصر الإرهاب من كل المديريات، كما نجحت في تأمين طرق السفر الرئيسية (الطريق الدولي).

كما تمكنت النخبة من تأمين المسافرين بين المديريات وهو الأمر الذي أسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في عموم شبوة، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على حياة الناس.

وتأتي هذه الانجازات بدعم مباشر من دولة الامارات العربية المتحدة والتي قدمت دعما بالمال والعتاد الامر الذي عكس ايجابا على أمن المحافظة والمواطنين.