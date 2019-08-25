مراسلنا: وساطة بني جبر تفشل في نزع فتيل المواجهات بين قبيلتين من مراد بمأرب

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - خاص

فشلت مساعي قبلية حثيثة قادتها قبيلة بني جبر جهم، بين قبيلتي آل جناح وآل غانم بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب.

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وقال مراسل "الخليج 365" ان وساطة بني جبر القبلية التي قادها عدد من وجهاء وأعيان وشيوخ جهم، انسحبت من الوسط بين آل غانم وآل جناح مراد، بعد مكوثها لأكثر من أسبوعين بين ديار القبيلتين في منطقة الجفرة غرب حريب.

وأكد المراسل ان مساعي وساطة بني جبر جهم وصلت إلى باب مغلق نتيجة عدم توافق الطرفين على البنود التي فرضتها الوساطة على الطرفين لمقاربة وجهات نظهرهم وقطبي الخلاف والشيوخ المحكمين، مما دفع وساطة بني جبر جهم إلى الانسحاب من الوسط والعودة إلى منطقتهم صرواح غرب محافظة مأرب.

وكانت مواجهات مسلحة تجددت مطلع اغسطس الجاري بين قبيلتي آل غانم وآل جناح في منطقة الجفرة غرب حريب، أسفرت عن مقتل نحو 6 مسلحين قبليين وامرأة، وإصابة نحو 12 آخرين من الطرفين، على خلفية خلاف قديم على قطعة أرض متنازع عليها بين القبيلتين وتسببت خلال الأعوام الماضية عن مواجهات أوقعت قتلى وجرحى بينهم.