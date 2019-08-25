إعلامية بمكتب الزبيدي تكشف لـ"اليمن العربي" دور الحوثيين في معارك شبوة

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

قالت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي والإعلامية بمكتب عيدروس الزبيدي رئيس المجلس، أن حزب الاخوان يزج بمعارك في الجنوب كل جيشه وعتاده بسلاح ثقيل لأنهم عاشوا على خيرات شعب الجنوب .



وأكدت صلاح لـ"الخليج 365"، أن شبوة وحضرموت تمثل آبار النفط وحقول الغاز التي تم سلب ايرادتها منذ الاحتلال بعام 1994، وكانت شبوة تعيش تحت اذلال الاحتلال وتعيش بضلام بدون خدمات كهرباء ولا رواتب وهي المحافظة الغنية بالذهب الاسود .

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وأضافت والإعلامية بمكتب عيدروس الزبيدي رئيس المجلس، أنه شاركت بالمعركة ضد الجنوبيين قوات مختلطة من الحوثيين والإصلاح ومنهم رفعو شعار تنظيم القاعدة وهذا يدل انهم وجهيين في عمله واحده متغطيين باسم الشرعية، مبينة أن القوات الحوثية قدمت من مأرب، وخاصة من هناك الأجزاء من مأرب التي لازالت بيد الحوثيين، وتوحدوا مع قوات الإصلاح واتجهوا إلى شبوة.

وبينت صلاح ان صنعاء اقرب مسافة من عتق عاصمة شبوة ولكن هؤلاء هم حزب الاصلاح، الذي تعود على سرقة التحالف العربي ٥ سنوات بدون انتصار يذكر، وهذا دليل ايضا على شراكتهم الكبرى مع الحوثيين ضد التحالف وابناء شعب الجنوب

وأوضحت صلاح، أن لمعركة ستكن لصالح القوات الجنوبية وستتحرر شبوة وتعود لحضن ابنائها، مشيرة إلى أن شبوة تعتبر العمود الفقري لدولة الجنوب القادمة