شكرا لقرائتكم خبر عن اخطر قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي يقع بيد الجيش الوطني .. من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5709293ألقت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد، على قيادي كبير فيما يسمى بالانتقالي الجنوبي. آخر الاخبار الساخنة من "الخليج 365" Advertisements وقال المسؤول الإعلامي بسفارة اليمن بالرياض عارف ابو حاتم، إن الجيش الوطني تمكن من أسر القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عبداللطيف السيد أثناء قتاله مع مرتزقة الإمارات بنقطة الجلفوز بشبوة . وأضاف: "الارهابي السيد حاول مع الحزام الأمني التابع لمرتزقة الامارات الهجوم على الجيش الوطني وتصد له ابطال شبوة وأوقعوا منهم قتلى وجرحى". 5709293

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