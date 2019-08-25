شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تطرد اول سياسي يمني من الاردن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8471404أعلن الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي، توقفه عن الكتابة والحديث لوسائل الإعلام حول الشأن السياسي اليمني، حتى إشعار آخر.

وبحسب مصادر موثوقة يأتي هذا القرار، بناء على طلب من السلطات الأردنية، إثر ضغوط من الحكومة الإماراتية، بسبب موقف "البخيتي" من دعم أبوظبي لمليشيات ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، ووقوفه ضد انقلاب تلك المليشيات على الدولة ومؤسساتها؛ واستيلائها على معسكراتها في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال "البخيتي" في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "خسرنا وطننا وجمهوريتنا ولم يعد لدينا ما نمتلكه إلا الكرامة وحرية التعبير؛ ولن تتمكن الإمارات أو غيرها من انتزاع حريتنا".

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وشدد أن على حكام الإمارات أن يدركوا أن ما يفعلونه في اليمن، مما يتعارض مع أهداف التحالف، يُعدّ جريمة وتدخل سافر ووقح في بلد جار، مؤكدا "أنه ليس من حقهم تقرير مصير محافطة ولا منطقة ولا بلد".

وأشار "البخيتي"، إلى أنه غادر الأردن التي كان ينوي الاستقرار فيها لحين عودة اليمن لوضعه الطبيعي، مضيفاً: "ثمن دفعته غالياً بسبب موقفي مما فعلته الإمارات في عدن ومحافظات جنوبية أخرى؛ من دعم لمليشيات قروية متطرفة يقودها الإرهابي هاني بن بريك تسعى لانتزاع جزء من البلد ومصادرة حرية الناس فيه ليكون حديقة خلفية لحكام أبوظبي".

وثمن "البخيتي" عالياً ما تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية من استضافة كريمة لليمنيين، مشيراً إلى أنه لا يرغب في التسبب بحرج أكثر للسلطات فيه بسبب كتاباته ومواقفه.

ونوّه إلى أنه "ليس بإمكانه التوقف عن الكتابة والحديث في الشأن السياسي لليمن، لأن ذلك صلب عمله ككاتب وسياسي يمني"، مشيراً إلى أن ذلك هو ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل إلى بلد لا تطالها ضغوط أبو ظبي أو غيرها". 8471404