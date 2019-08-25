شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل اعلان سعودي طارئ حول طرد الامارات من التحالف .. وصحيفة عكاظ تنشر فجر اليوم هذا الاعلان الصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3790850اعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة، ومشيرا إلى أن اليمن مثال واضح لذلك.

آخر الاخبار من "الخليج 365"

وأضاف قرقاش عبر حسابه في «تويتر»، أن مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، موضحا أن استمرار الإمارات في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة.

Advertisements

وقال الوزير أنور قرقاش: «ومن واقع علاقة الإمارات الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه».

آ

وشدد قرقاش على أن ارتباط الإمارات بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة، وعلى ضوء قناعة أبوظبي الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي.3790850