مسام ينتزع 5435 من ألغام مليشيا الحوث خلال اغسطس الجاري

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - مأرب

أكد مصدر مسؤول في المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، انتزاع الفرق الهندسية الميدانية لكمية كبيرة من الألغام والذخائر خلال الأسبوع الماضي من مخلفات ما زرعته المليشيات الحوثية.

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‏وقال مدير عام مشروع ‎"مسام" "أسامة القصيبي" ان الفرق الميدانية للمشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 2797 لغماً وذخيرة غير منفجرة، حيث نزعت منذ بداية الشهر ولغاية يوم 22 منه 5435 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وأضاف "‏القصيبي"، ان الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 2107 ذخائر غير منفجرة، و 690 لغماً مضاداً للدبابات

وأشار "القصيبي"، ان فرق "مسام" نزعت 83748 لغماً وذخيرة غير منفجرة منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 22 أغسطس، فيما تواصل الفرق الهندسية من عمليات النزع للألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية بأشكال وأحجام مختلفة.