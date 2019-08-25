رئيس في المؤتمر بمأرب: الحزب صخرة تحطمت عليها المؤامرات

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 - مأرب

قال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب الشيخ "منصور الصيادي" أن المؤتمر الشعبي سيظل صخرة صلبة امام المؤامرات الخارجية التي تحاول تجزئة وتمزيق الوطن.



وأشار الصيادي في اتصال هاتفي مع قناة اليمن اليوم لبرنامج عن قرب ان المؤتمر اسهم في سرعة انجاز الوحدة اليمنية والتصدي لجميع المؤامرات، مؤكدا انه رغم استشهاد الزعيم والامين لايزال الشعب يعول على المؤتمرالشعبي العام لاخراج البلد من هذة الازمة.

وفي تغطية خاصة لقناة اليوم بمناسبة ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام أشاد الشيخ منصور الصيادي بمناقب الزعيم المؤسس الشهيد علي عبدالله صالح والذي عمل خلال فترة حكمة مع جميع الشرفاء معتمدا الحوار والقبول بالاخر كنهج سياسي ميز فترة حكمة وقيادته الحكيمة للبلاد والمؤتمر الشعبي العام.