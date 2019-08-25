النخبة الشبوانية تطلق معركة الأرض المحروقة لاستعادة عتق

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - شبوة

أطلقت قوات النخبة الشبوانية والقوات المسلحة الجنوبية معركة الارض المحروقة لتحرير عتق عاصمة محافظة شبوة.

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وفي الساعة الأولى من انطلاق معركة الارض المحروقة أعلنت قوات النخبة والمقاومة الجنوبية سيطرتها على العديد من المواقع في مدينة عتق.

وبحسب المصادر فإن قوات النخبة الشبوانية والقوات المسلحة الجنوبية بإسناد القبائل تمكنت من السيطرة على موقع الكسارة والخزان على مشارف مدينة عتق.

اضافة الى تقدم قوات النخبة التابعة لمعسكر حراد على طريق العبر واستعادة تبة الارسال الواقعة بالقرب من مدخل عتق وتعتبر اهم تبة استراتيجية مطلة على المدينة.

مؤكدة أيضاً استعادة نقطة الجلفوز وفرض السيطرة بشكل كامل على جولة الثقافة وادارة المرور، فيما لا زالت تتقدم بشكل مستمر.