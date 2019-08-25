قبائل العوالق في صعيد شبوة تصدر بياناً هاماً بشأن الأحداث بالمحافظة (نصه)

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - خاص

تداولت وسائل إعلام جنوبية بياناً قالت انه صادر عن قبائل العوالق في مفرق الصعيد بمحافظة شبوة شرق البلاد.



وجاء في البيان تحذير من قبائل العوالق بمفرق صعيد شبوة لكل من يحاول ان يحول المحافظة إلى ساحة حرب أو يسيطر عليها، كما دعوا قوات النخبة الشبوانية إلى التصدي لأي قوات من خارج المحافظة.

نص البيان :

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نحن مشائخ وعقال وقبائل العوالق اليوم ومن معهم من ابناء شبوه والجنوب الحر نعلن ان مليشيات القاعدة والتكفير بقيادة جحدل العتيقي وعزيز العتيقي لن يمروا الا من على جثثنا والميدان بيننا

واننا اليوم مشائخ واعيان وقبائل نشد على ايدي اولادنا في النخبة الشبوانية والمقاومة الجنوبية ونقول لهم نحن معكم واننا نحمل جحدل العتيقي وعزيز العتيقي كامل المسئولية عن كل ما حصل ويحصل من دمار وسفك دماء على ارضنا ارض شبوه وان جماجم اولادهم واهلهم ستكون مقابل دماء اولادنا الاحرار في الميدان اليوم ومن اعذر فقد انذر

وندعو جميع اهالي المغرر بهم لسحبهم فورا من عند جحدل ومن تحت ايدي عصابات الشمال الداعشية ونخص قبيلة الدوله وقبيلة عتيق بان يسحبوا اولادهم من وسط الدواعش والقاعده بقيادة جحدل وعزيز او يتحملوا مسئولية كل قطرة دم من اولادنا ونحذركم ان اهل الشمال سوف يخرجون مدحورين مدعوسين من شبوه كما حصل لهم في 2015 وستدفعون انتم الفاتورة وقد اعذر من انذر ولا عفو بعد اليوم

قبائل العوالق والمقاومة الجنوبية مفرق الصعيد