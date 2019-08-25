Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - عبدالله الشادلي أفادت مصادر "الخليج 365" أن مستشفى عتق العام بمحافظة شبوة جنوبي البلاد استقبل أكثر من 30 عنصرا تابع لحزب الإصلاح فرع الاخون المسلمين في اليمن.

Advertisements وبحسب مصادرنا فإن الحالات التي تم استقبالها تفاوتت بين قتيل وجريح. وطبقا لذات المصدر فإن أحد منتسبي قوات النخبة الشبوانية تعرض لاصابة أثناء جريان المعارك التي يقودها المجلس الإنتقالي ضد مليشيات الإخوان الإرهابية بشبوة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادرنا: وصول أكثر من 30 عنصرا تابع للاصلاح بين قتيل وجريح الى مستشفى عتق بشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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