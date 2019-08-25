نقطة الصلب تضبط 1500 جرام من مادة الحشيش

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - متابعات
ضبطت نقطة الصلب التابعة لمحور الريان، أكثر من 1500 جرام من مادة الحشيش المخدر، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت.
مدير مكافحة المخدرات المقدم عبدالله لحمدي أشاد بجهود قيادة وأفراد نقطة الصلب وقيادة محور الريان، وتعاونهم المستمر مع إدارة المكافحة لضبط مهربي المخدرات والعمل على مكافحتها ،إنطلاقاً من واجبهم الديني والأخلاقي لحماية أبنائنا من الوقوع في آفة المخدرات.
وأكد المقدم "لحمدي" في حديثه للإعلام الأمني أن رجال المكافحة وبجانبهم كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية وقياداتها في ساحل حضرموت يعملون بجهد لاجتثاث المخدرات ومكافحتها وجعل حضرموت خالية من هذه الآفة الخطيرة المحدقة بالمجتمعات والمزعزعة للأمن والأستقرار.
يذكر أن رجال نقطة الصلب قامت بتسليم المتهمين والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.
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