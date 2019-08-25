شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قائد عسكري كبير يتمرد على الرئيس هادي في اخطر منطقة عسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7732175رفض قائد عسكري lمحسوب على الشرعية توجيهات عليا بقطع خط امداد للانفصاليين في منطقة جحين بأبين (جنوبي اليمن) . وحسب مصادر عسكرية اليوم الاحد ان العميد علي القملي قائد اللواء 103 مشاة(وهو من ابناء الضالع) رفض توجيهات بقطع خط امداد لمليشيات الانتقالي من ابين الى شبوة. وقالت المصادر ان افراد اللواء الواقع في منطقة جحين بلودر أبين رفضوا تمرد القملي ونفذوا التوجيهات القاضية بقطع خطوط إمداد مليشيات الانتقالي باتجاه شبوة.

7732175

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : قائد عسكري كبير يتمرد على الرئيس هادي في اخطر منطقة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.