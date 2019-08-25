جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الرئيسية/أخبار اليمن/ انفوجرافيك: منظومة الدفاع الجوي الجديدة فاطر 1 أخبار اليمنصور وأحداث 1614 يوم من العدوان على اليمن 2019-08-25 47 أقل من دقيقة 1614 يوم من العدوان على اليمن الخليج 365 – انفوجرافيك

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